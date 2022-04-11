Дата послания Путина Федеральному собранию не определена – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена.

В начале марта представитель Кремля сообщал, что сроки оглашения ежегодного послания президента Федеральному собранию не определялись, однако известно, что они немного сдвинутся.

17 февраля глава государства начал серию совещаний по подготовке послания. Первое из них затрагивало вопросы макроэкономической стабильности. По словам Путина, послание требуется не только для обещания решения каких-либо проблем, но и для демонстрации вектора развития страны.

В 2021 году послание Федеральному собранию Путин оглашал 21 апреля.

