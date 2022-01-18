Песков рассказал о подготовке к посланию Путина парламенту

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Подготовка к посланию Владимира Путина Федеральному собранию уже ведется, однако точная дата его оглашения пока не определена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.
"Подготовка ведется, точных дат пока нет", – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. По его словам, уже ведется подготовка.
Песков отметил, что концептуально текст послания готов, однако его еще нужно проработать детально: дорабатывать его будет сам президент.
Также пресс-секретарь президента сообщил, что количество участников оглашения послания будет зависеть от эпидемиологической обстановки. По его словам, число участников каждый раз определяют вместе со специалистами Роспотребнадзора.
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