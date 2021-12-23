Песков сообщил, когда состоится послание президента Федеральному собранию

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно (послание. – Прим. ред.) будет в начале года", – приводит слова представителя Кремля "Интерфакс".

Песков уточнил, что подготовка к мероприятию уже идет. Он отметил, что концептуально текст послания готов, однако его еще нужно проработать детально – дорабатывать его будет сам президент.

Ранее в центральном выставочном зале "Манеж" завершилась 17-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. В ходе мероприятия, которое продлилось 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов.

Журналисты спрашивали президента о политической обстановке, отношениях с Украиной и НАТО, о ситуации с коронавирусом в России и состоянии системы здравоохранения страны. Путин также ответил на ряд личных вопросов, касающихся его досуга и образа жизни.

