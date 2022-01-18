Песков рассказал, планирует ли Путин окунаться в прорубь на Крещение

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин пока не решил, будет ли окунаться в прорубь на Крещение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Если он решит это сделать, то мы сообщим", – сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что если Путин решит принять участие в крещенских купаниях, то это произойдет в Подмосковье.

"В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь", – пояснил Песков.

Традиционные крещенские купания состоятся в ночь с 18 на 19 января. В Москве для этого будет оборудовано 56 площадок с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Путин не изменяет традициям и купается на Крещение каждый год. В прошлом году он окунулся в прорубь в Подмосковье.