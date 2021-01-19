Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Московской области, сообщается на сайте Кремля.

"Этой народной традицией отмечается один из главных христианских праздников – Крещение Господне", – говорится в сообщении.

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников – Крещение Господне. При этом освящение воды совершается дважды – 18 и 19 января. Согласно традиции, многие верующие совершают крещенские купания.

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих регионах и городах России власти отменили крещенские купания.