Собянин поздравил москвичей с Крещением

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Сергей Собянин поздравил жителей столицы с православным праздником Крещения Господня.

"Поздравляю христиан с одним из самых важных праздников – Крещением Господним. Желаю всем мира, добра и побольше хороших вестей!" – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников – Крещение Господне. При этом освящение воды совершается дважды – 18 и 19 января. Согласно традиции, многие верующие совершают крещенские купания.

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих регионах и городах России власти отменили крещенские купания.