Врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач общей практики терапевт Лариса Алексеева дала советы для подготовки к крещенским купаниям, а также рассказала о том, кому они противопоказаны, сообщает RT.
По ее словам, без последствий участие в купаниях пройдет для людей с хорошей физической подготовкой.
"Те люди, которые постоянно, ежедневно тренируются, закаляются, конечно, они могут прекрасно перенести крещенские купания и не заболеть. Остальным же нужно готовиться. К примеру, это можно делать дома в ванной или в специальных купелях в фитнес-клубе", – рассказала специалист.
Врач также рекомендовала использовать контрастный душ для подготовки, чтобы укрепить сосуды. Обливания нужно начинать со стоп, а потом постепенно продвигаться вверх, добавляет Алексеева. Во время самого купания также следует придерживаться особых правил.
"Нужно надеть любую шерстяную шапочку, а наверх – резиновую, чтобы голова была защищена от мороза. Перед заходом в купель необходимо размяться", – рассказала врач.
Эксперт напомнила, что купания противопоказаны людям с острой сердечной недостаточностью и тем, у кого есть заболевания легких.
В прошлом году более 125 тысяч человек приняло участие в крещенских купаниях по Москве. Наиболее популярными были купели, расположенные в ВАО и СЗАО.
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