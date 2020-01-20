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Москва 24

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Город

20 января, 13:43

Около 1,5 млн россиян приняло участие в купаниях на Крещение

город праздники безопасность

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России в ходе крещенских купаний сотрудники МЧС обеспечили безопасность порядка 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу МЧС.

Как уточняется, происшествий зарегистрировано не было.

"МЧС России обеспечило безопасность крещенских купаний для 1,5 миллиона человек", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на 3,9 тысячи объектах проведения массовых купаний происшествий не было допущено.

В столице было доступно 46 площадок для крещенских купаний. Это как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах.

Больше всего точек было в ТиНАО и СЗАО – 16 и 8 соответственно. В Восточном округе было шесть купелей, в Юго-западном и Западном – по четыре, в ЦАО, ЮАО и ЗелАО – по две, а в СВАО и САО – по одной.

Возле всех купелей постоянно дежурили спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Помимо этого, полиция патрулировала водоемы столицы, чтобы никто не купался в необорудованных местах.

Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Православные отмечают его в ночь с 18 на 19 января. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии – крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.

Москвичи продолжают окунаться в крещенские купели

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