Роспотребнадзор назвал риски при крещенских купаниях

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Роспотребнадзор призвал людей с заболеваниями дыхательных путей воздержаться от крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января.
Как указала пресс-служба ведомства, "люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях". Там добавили, что "экстремальное" закаливание полезно не каждому. В частности, не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям. Купание в ледяной воде может стать причиной развития судорог и потери сознания.
По статистике, в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов перенесших инфаркт и инсульт, отмечается в сообщении. В этой связи купание категорически противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, а также с болезнями дыхательных путей, с заболеваниями желудка и носоглотки.
В ведомстве рекомендовали перед погружением убедиться в том, что уровень артериального давления в норме. Затем необходимо растереться и побыть на воздухе. Не следует нырять в прорубь вперед головой, так как это чревато резким спазмом сосудов головного мозга. Дольше одной минуты в проруби задерживаться не рекомендуется.
Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду. Также следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток. Для проведения купаний в столице организовано 37 специальных мест. Желающие также могут выбраться в Подмосковье, где будет организовано 200 купелей.
Крещенские купели оборудуют безопасным подходом и спусками к воде
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