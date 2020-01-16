Несанкционированные купания на Крещение пресекут в Москве

Фото: moscow.mchs.ru

МЧС сформировало оперативные группы, которые будут проводить патрулирование в столице во время Крещения.

Как сообщили в ведомстве, это необходимо, чтобы исключить несанкционированные купания. Там также отметили, что из-за теплой погоды в округа направлены рекомендации по обустройству мест купаний вблизи береговой линии, исключающие выход на лед.

В этом году Крещение приходится на выходные дни, поэтому ожидается увеличение количества посетителей мест купания до 200 тысяч человек. Мероприятия, приуроченные к православном празднику, пройдут на территории 460 церквей в столице.

В этой связи со служителями храмов была проведена разъяснительная работа по противопожарной безопасности. Для проведения купаний в столице организовано 37 специальных мест. Желающие также могут выбраться в Подмосковье, где будет организовано 200 купелей.