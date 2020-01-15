Беременным и гипертоникам рекомендовали не окунаться в прорубь на Крещение

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Гипертоникам, больным сахарным диабетом и беременным женщинам лучше не окунаться в прорубь на Крещение. Об этом рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, от традиционных крещенских купаний следует отказаться людям, больным гипертонией, сахарным диабетом, ревматизмом, имеющим любые острые заболевания, а также беременным женщинам.

Врач напомнил, что погружение в ледяную воду является сильным стрессом для организма, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Находиться в проруби можно не больше 20 секунд. При резком и длительном охлаждении значительно повышается риск нарушения дыхания, повышения давления и спазма сосудов.

Перед погружением следует отказаться от алкоголя и сигарет, поскольку это повышает нагрузку на организм. После купания в ледяной воде человеку необходимо быстро согреться. Лучший напиток для этого – горячий чай с медом или травами.

"Также надо хорошо обсушиться и не совершать длинных пешеходных переходов. Лучше побыть в теплом помещении до полного согревания", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

В этом году для проведения крещенских купаний в Москве организовано 37 специальных мест. Это меньше, чем в прошлые годы, что связано с необычными погодными условиями. Желающие также могут выбраться в Подмосковье, где будет организовано 200 купелей.

Планируемое время проведения купаний – с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В этом году ожидается свыше 200 тысяч участников. Синоптики прогнозируют, что сильных морозов в столичном регионе не будет, верующие искупаются при температуре около ноля градусов.

