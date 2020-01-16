Москва онлайн: как проходят крещенские купания в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

18 января – Крещенский сочельник. После вечерней службы открылись купели. Наш корреспондент Ярославна Зорькина отправится в Строгинскую пойму и пообщается с экспертом-моржом. Он расскажет, как готовиться к крещенским купаниям и правильно вести себя во время окунания в ледяную воду, чтобы не навредить своему здоровью. Также корреспондент пообщается с верующими, которые пришли совершить таинство.

18 и 19 января в храмах Москвы пройдут богослужения и мероприятия, посвященные празднику Крещение Господне. Горожане смогут окунуться в прорубь в 37 организованных местах на московских водоемах.

Смотрите трансляцию открытия 18 января в 20:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.