В Москве откроют 46 мест для крещенских купаний

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столице оборудуют 46 площадок для крещенских купаний, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это будут как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах.

Прийти искупаться все желающие смогут с шести вечера 18 января до этого же времени 19 января. Больше всего точек появится в ТиНАО и СЗАО – 16 и 8 соответственно. В Восточном округе будет шесть купелей, в Юго-западном и Западном – по четыре, в ЦАО, ЮАО и ЗелАО – по две, а в СВАО и САО – по одной.

На всех площадках организуют безопасный спуск к воде, а подходы к купелям будут с противоскользящим покрытием. Недалеко будут возведены теплые павильоны с горячим чаем и питанием, а также раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты. Кроме того, в шаговой доступности от купелей появятся временные автомобильные стоянки.

Возле всех купелей постоянно будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Помимо этого, полиция будет потрулировать водоемы столицы, чтобы никто не купался в необорудованных местах.

Специальные площадки для купаний появятся и в семи парках столичного департамента культуры. К примеру, искусственный деревянный бассейн площадью 2,5 квадратного метра впервые установят в саду имени Баумана. Также купели обустроят в парках "Митино", "Фили", "Северное Тушино", "Сокольники", на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха "Борисовские пруды". Все эти парки подготовили специальную праздничную программу.

Ранее сообщалось, что крещенские богослужения пройдут в 461 столичном храме.

Для обеспечения безопасности специалисты МЧС провели со всеми служителями церквей инструктажи по использованию открытого огня и соблюдения требования пожарной безопасности. Также проверена исправность пожарной безопасности.

МЧС сформировало оперативные группы, которые будут проводить патрулирование в столице во время Крещения. Это необходимо, чтобы исключить несанкционированные купания. Из-за теплой погоды в округа направлены рекомендации по обустройству мест купаний вблизи береговой линии, исключающие выход на лед.

В этом году Крещение приходится на выходные дни, поэтому ожидается увеличение количества посетителей мест купания до 200 тысяч человек.

Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Православные отмечают его в ночь с 18 на 19 января. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии – крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.

