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Москва 24

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Безопасность

15:01

Крещенские богослужения пройдут в 461 храме столицы

безопасность город

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Крещенские богослужения пройдут в 461 столичном храме, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя МЧС РФ по Москве Владимира Волкова.

По его словам, мероприятия, посвященные Крещению, пройдут 18 и 19 января. Для обеспечения безопасности специалисты МЧС провели со всеми служителями церквей инструктажи по использованию открытого огня и соблюдения требования пожарной безопасности. Также проверена исправность пожарной безопасности.

Волков добавил, что подготовка мест для купаний пока продолжается. Сегодня подготовлены уже 46 мест, но их количество вырастет.

Ранее МЧС сформировало оперативные группы, которые будут проводить патрулирование в столице во время Крещения. Это необходимо, чтобы исключить несанкционированные купания. Из-за теплой погоды в округа направлены рекомендации по обустройству мест купаний вблизи береговой линии, исключающие выход на лед.

В этом году Крещение приходится на выходные дни, поэтому ожидается увеличение количества посетителей мест купания до 200 тысяч человек.

Крещенские купели оборудуют безопасным подходом и спусками к воде

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