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Москва 24

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Общество

20 января, 17:31

Более 125 тысяч человек искупалось на Крещение в Москве

общество религия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 125 тысяч человек приняло участие в крещенских купаниях по Москве. Наиболее популярными были купели, расположенные в ВАО и СЗАО, рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

"Для проведения крещенских купаний было подготовлено 46 адресов, где обустроили 50 майн на водоемах и 33 купели. Во всех местах были установлены палатки для обогрева, раздевалки, а также пункты питания с горячим чаем. На водоемы пришли 202671 человек, из них купались 125656 человек", – уточнили в управлении.

В комплексе городского хозяйства подвели итоги прошедшего мероприятия и уточнили, что крещенские купания в Москве прошли без происшествий. На объектах дежурили спасатели и водолазы, а также сотрудники пожарно-спасательного центра столицы. Кроме того, на дежурство привлекались добровольцы.

По всей России в крещенских купаниях приняло участие около 1,5 миллиона россиян. В МЧС заявили, что происшествий, связанных с погружением в прорубь, зарегистрировано не было.

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