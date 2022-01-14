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Город

13:37

В Москве будут открыты 57 мест для крещенских купаний

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На традиционные крещенские купания 18–19 января в Москве откроют 57 оборудованных площадок с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Площадки оборудуют безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Также на территории разместят пункты питания и парковки. Безопасность мероприятий будут обеспечивать спасатели, полицейские и медики.

Посетить крещенские купания можно будет в девяти округах Москвы. Так, в Северном административном округе площадки разместятся по адресам:

  • Большой Садовый пруд, улица Большая Академическая, владение 38А;
  • акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от ПСС МЧС "Левобережная" (Прибрежный проезд, дома 1–7);
  • Большой Головинский пруд, 1-й Лихачевский переулок, дома 6–8;
  • акватория Химкинского водохранилища у ПСС МЧС "Центральная" (Ленинградское шоссе, дома 25–45).

На северо-востоке столицы окунуться можно будет в Дворцовом пруду, который находится по адресу улица 1-я Останкинская, дом 7, строение 1, а на востоке Москвы искупаться можно будет по пяти адресам:

  • озеро Святое, улица Оранжерейная, дом 18;
  • Терлецкие пруды, Свободный проспект, дом 2;
  • купель "Вернисаж в Измайлово", Измайловское шоссе, 73Ж;
  • Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5), ПКиО "Сокольники";
  • озеро Белое, улица Заозерная, дома 2–6.

Три площадки организуют на юге Москвы. Они появятся по адресам Верхний Царицынский пруд, улица Дольская, дом 1, пруд Бекет, Загородное шоссе, владение 2, и пруды Борисовские, улица Борисовские Пруды, владение 2. Также искупаться смогут жители юго-запада на площадках:

  • пруд Зеленка, Нахимовский проспект, владение 8;
  • Большой Воронцовский пруд, улица Воронцовские Пруды, дом 3;
  • зона отдыха "Тропарево", улица Академика Виноградова, дом 12;
  • Черневский пруд (верхний), улица Черневская, строение 1;
  • пруд № 4 на территории санатория РАН, улица Профсоюзная, дом 123Б.

В Западном административном округе крещенские купания пройдут на площадках по адресам река Москва, Филевская пойма, Филевский бульвар, дом 21, улица Большая Филевская, дом 40А (ГАУК ПКиО "Фили"), река Москва в поселке Рублево, улица В. Ботылева, дом 41, и Мещерский пруд (улица Воскресенская, дом 3А). На северо-западе разместятся девять площадок:

  • Ландшафтный парк "Митино", улица Барышиха, владение 4;
  • ПИП "Покровское-Стрешнево" (каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4), Иваньковское шоссе, дом 3;
  • улица Свободы, дом 56, ГАУК г. Москвы ПКиО "Северное Тушино";
  • Строгинская пойма, улица Твардовского, владение 16, корпус 3;
  • Кировская пойма, напротив дома 2 по улице Исаковского;
  • улица Таманская, дом 91, Малое Бездонное озеро;
  • Карамышевская набережная, дома 13–15;
  • улица Авиационная, дома 79–1, яхт-клуб "Алые паруса";
  • пруд в селе Рождествено, улица Муравская (за храмом Рождества Христова).

Также площадки для купаний появятся в Зеленограде. Они разместятся в зонах отдыха Черного озера и озера Школьного. Больше всего мест появится в ТиНАО. Жители смогут посетить 20 площадок:

  • поселение Внуковское, ДСК "Мичуринец", улица Андрея Тарковского, дом 1;
  • поселение Вороновское, село Покровское, дом 11, купель на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы;
  • поселение Вороновское, село Богоявление, дом 1;
  • поселение Вороновское, село Никольское, улица Центральная, владение 29;
  • поселение Воскресенское, дом 11А, клуб-отель "Воскресенское";
  • поселение Десеновское, вблизи деревни Евсеево, купель блаженной Ксении Петербургской;
  • поселение Кленовское, деревня Товарищево, дом 9А;
  • поселение Кленовское, деревня Чернецкое, пруд возле часовни иконы Божией Матери Иверской;
  • поселение Краснопахорское, село Былово, дом 82;
  • поселение Марушкинское, деревня Марушкино, народный парк "Ручеек";
  • поселение Марушкинское, деревня Большое Свинорье, храм Спаса Нерукотворного Образа;
  • поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, строение 43;
  • поселение Московский, проезд 389;
  • поселение Мосрентген, дом 1, средний пруд каскада прудов;
  • поселение Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка, купель в честь иконы Божией Матери Казанской;
  • поселение Роговское, деревня Васюнино, дом 88;
  • городской округ Троицк, зона отдыха "Заречье", МУСП "Рыболовно-спортивная база";
  • поселение Филимонковское, деревня Кнутово;
  • поселение Щаповское, село Ознобишино, купель вблизи храма Святой Троицы;
  • поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 22А.

Москвичам также напомнили о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и подчеркнули, что другие площадки являются несанкционированными местами крещенских купаний, проведение которых там запрещено.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививка против коронавируса не может являться препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний.

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