Путин поинтересовался здоровьем участвовавших в крещенских купаниях

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин начал рабочее совещание с вопроса о том, все ли его участники хорошо себя чувствуют после крещенских купаний, передает ТАСС.
"Первый вопрос: из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Все в порядке, все на рабочих местах?" – спросил российский лидер на совещании по развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Президенту дали положительный ответ, после чего он перешел к теме совещания.
Сам Путин в этом году по традиции участвовал в крещенских купаниях. Российский лидер, крестясь, трижды окунулся в прорубь в Подмосковье.
Более 200 тысяч человек посетили крещенские купания в Москве. Их них в купели окунулись свыше 125 тысяч. Праздничные мероприятия прошли в 461 храме и церквях города.
В столице было доступно 46 площадок для крещенских купаний. Это как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах.
Больше всего точек было в ТиНАО и СЗАО – 16 и 8 соответственно. В Восточном округе было шесть купелей, в Юго-западном и Западном – по четыре, в ЦАО, ЮАО и ЗелАО – по две, а в СВАО и САО – по одной.
Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Православные отмечают его в ночь с 18 на 19 января. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии – крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.
Путин окунулся в прорубь на Крещение
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