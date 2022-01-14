Жители Магнитогорска смогут окунуться в прорубь на Крещение при предъявлении QR-кода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Магнитогорске купания на Крещение будут организованы на территории спортивного клуба "Металлург-Магнитогорск". Вход в клуб будет осуществляться только по предъявлению QR-кода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Уточняется, что для жителей оборудуют три купели. Они будут работать c 18:00 18 января до 21:00 19 января. На месте будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели, сотрудники ГИБДД и УМВД.

Все желающие смогут воспользоваться отапливаемыми помещениями для переодевания и обогрева.

Ранее в МЧС дали советы по безопасности на крещенские купания. В первую очередь перед окунанием специалисты рекомендуют разогреть тело с помощью пробежки или разминки, а погружаться в воду советуют по шею.

Спасатели напоминают, что подходить к воде необходимо медленно и осторожно. Нырять в прорубь вперед головой не рекомендуются, так как это повышает вероятность потери температуры тела и может стать причиной шока от холода.

