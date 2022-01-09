Гинцбург рассказал, можно ли купаться в проруби после вакцинации от COVID-19

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Прививка против коронавируса не может являться препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый подчеркнул, что противопоказанием для участия в подобных мероприятиях могут стать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. <...> Если у него (человека. – Прим. ред.) в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить. Только из этих соображений надо принимать решение о купании", – приводит его слова ТАСС.

Гинцбург подчеркнул, что те люди, которые закалены и окунаются уже не впервые, могут быть уверены в своем организме. А вот людям, которые не тренированы и предрасположены к гипертонии, лучше этого не делать, заключил ученый.

Ранее в МЧС дали советы по безопасности на крещенские купания. В первую очередь перед окунанием в купель специалисты рекомендуют разогреть тело с помощью пробежки или разминки, а погружаться в воду рекомендуют по шею.

Спасатели напоминают, что подходить к воде необходимо медленно и осторожно. Нырять в прорубь вперед головой не рекомендуются, так как это повышает вероятность потери температуры тела и может причиной шока от холода. Для того, чтобы избежать переохлаждения, общее время пребывания в холодной воде не должно превышать минуты.