Гинцбург рассказал, можно ли купаться в проруби после вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Прививка против коронавируса не может являться препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ученый подчеркнул, что противопоказанием для участия в подобных мероприятиях могут стать проблемы с сердечно-сосудистой системой.
"Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. <...> Если у него (человека. – Прим. ред.) в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить. Только из этих соображений надо принимать решение о купании", – приводит его слова ТАСС.
Гинцбург подчеркнул, что те люди, которые закалены и окунаются уже не впервые, могут быть уверены в своем организме. А вот людям, которые не тренированы и предрасположены к гипертонии, лучше этого не делать, заключил ученый.
Ранее в МЧС дали советы по безопасности на крещенские купания. В первую очередь перед окунанием в купель специалисты рекомендуют разогреть тело с помощью пробежки или разминки, а погружаться в воду рекомендуют по шею.
Спасатели напоминают, что подходить к воде необходимо медленно и осторожно. Нырять в прорубь вперед головой не рекомендуются, так как это повышает вероятность потери температуры тела и может причиной шока от холода. Для того, чтобы избежать переохлаждения, общее время пребывания в холодной воде не должно превышать минуты.
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