В РПЦ призвали с осторожностью отнестись к крещенским купаниям

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Русской православной церкви призвали к осторожности при совершении крещенских купаний в этом году. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала Россия 24.

Он призвал к максимальной осторожности при погружении.

"Во-первых, любые массовые скопления людей – они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать", – отметил митрополит.

Он напомнил, что вирус никуда не ушел. Он также призвал повысить свой иммунитет до грядущей вспышки коронавируса.

Ранее сообщалось, что на традиционные крещенские купания 18–19 января в Москве откроют 57 оборудованных площадок с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Площадки оборудуют безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Также на территории разместят пункты питания и парковки.

