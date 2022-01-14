В Москве на Крещение ожидаются морозы до минус 12 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Морозы до минус 12 градусов, снег и гололед ожидаются в столице 19 января, в Крещение, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, 17 января в городе ожидается от минус 1 до минус 3 градусов, во вторник температура будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов, а 19 января, на праздник Крещения, столбики термометров могут опуститься до 7–12 градусов мороза", – отмечается в сообщении.

В предстоящую субботу, 15 января, ожидается до -4 градусов, из-за чего на дорогах будет скользко. Днем в городе будет от -2...-4, также ожидается северо-западный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.

В воскресенье, 16 января, в столице похолодает, температура установится на отметке около -7 градусов, будет облачная погода, возможны небольшой снег и ветер до 12–14 метров в секунду.

Из-за резкой смены погоды водителям посоветовали быть осторожнее на дорогах: держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Пешеходов также предупредили о том, что нужно быть внимательнее при переходе дорог. Москвичам порекомендовали не ходить под крышами домов и носить обувь на нескользкой подошве.

Ранее сообщалось, что в Москве был побит рекорд атмосферного давления 1948 года. При этом синоптики уточнили, что конечный показатель рекорда будет известен позже. По их прогнозам, до 14–15 часов пятницы, 14 января, давление еще немного упадет.

Кроме того, накануне стало известно, что в столице гололедица и снежные заносы сохранятся до конца недели. В городе продлен желтый уровень погодной опасности.

