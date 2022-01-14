Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Более 300 бригад Мосводостока переведены в режим повышенной готовности из-за резкого потепления и дождя со снегом, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Мы ожидаем осадков более пяти сантиметров, в отдельных местах – до шести сантиметров. Дороги сейчас обработаны, приведены в нормативное состояние, ведется прометание", – отметил Бирюков.
Он добавил, что специалисты следят за возможным обледенением проводов, подготовили аварийные источники электрообеспечения, в том числе передвижные электростанции. При необходимости бригады проводят работы по ликвидации последствий непогоды.
Также в режим повышенной готовности переведены энергетики. Они под особым контролем держат объекты здравоохранения, где проходят лечение жители с коронавирусом. Для резервного энергоснабжения подготовлены 124 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 37 142 киловатта.
Ранее Гидрометцентр РФ продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до конца недели. Предупреждение о гололедице будет действовать до 01:00 16 января, а о метели и порывистом ветре до 18 метров в секунду – до 17:00 15 января.
По словам ведущего синоптика центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 14 января циклон "Эльза" обрушит в столице фон атмосферного давления ниже "барического плинтуса". Он отметил, что ожидаемый результат – 716 миллиметров ртутного столба – войдет в пятерку рекордсменов января.
Более 300 аварийных бригад Москвы вышли на дежурство из-за непогоды
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