Атмосферное давление в Москве обрушится ниже "барического плинтуса"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
Циклон "Эльза" обрушит в столичном регионе фон атмосферного давления ниже "барического плинтуса" в пятницу, 14 января, сообщил ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К 14:00 показания барометров понизятся до небывалых для 14 января значений – 716 миллиметров ртутного столба. В качестве плинтуса выступает рекордно низкое для этого дня атмосферное давление, которое держится с 1948 года", – заявил синоптик.
По его словам, ожидаемый результат войдет в пятерку рекордсменов для всего января, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
Метеоролог добавил, что в целом в ближайшие сутки жители Центральной России столкнутся со сложными метеоусловиями. По его словам, теплый атмосферный фронт, накрывший столицу снегопадом и метелью, откроет путь к вторжению атлантического воздуха с аномально высоким температурным фоном.
Температура будет на 8–10 градусов превышать среднесуточную климатическую норму. Ночью и днем столбики термометров в столице резко поднимутся до -2…+3 градусов, но из-за порывистого ветра и высокой влажности сработает "балтийский синдром". Это значит, что ощущаемая температура будет на 5–6 градусов ниже реальной.
По словам метеоролога, также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, возможно, вперемешку с кратковременным дождем и моросью. Общее количество осадков за предстоящие 24 часа будет от 7 до 12 миллиметров, что составляет 20–25% месячной нормы.
Тишковец предупредил, что пик интенсивности осадков придется на середину пятницы, 14 января. Видимость днем ухудшится до 500 метров.
Ранее сообщалось, что атмосферное давление обрушит североатлантический циклон "Эльза", пришедший в Москву 13 января. Об этом заявлял ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что давление опустится на 15 единиц и к концу дня достигнет 730 миллиметров ртутного столба.
Кроме того, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала 2022 года. В 06:00 на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали -19 градусов, а в Тушине – -20,6 градуса.
Москвичам показали карту осадков
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