Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала 2022 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в 06:00 на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали минус 19 градусов, а в Тушине – минус 20,6 градуса.

"То есть прошедшая ночь в новом году стала пока что самой морозной", – цитирует синоптика РИА Новости.

Тишковец добавил, что по области холоднее всего было в Волоколамске. Там зафиксировали минус 23,9 градуса.

Ранее сообщалось, что аномальное потепление и непогода прогнозируются в Москве 14 января. За 24 часа в Москве потеплеет сразу на 20 градусов. Таким образом, температура составит минус 2 градуса, а днем начнется оттепель.

Потепление придет вместе с пониженным до аномальных значений давлением. Оно рухнет примерно на 30 миллиметров ртутного столба.