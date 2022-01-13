Москвичей предупредили об аномальном потеплении и непогоде

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Аномальное потепление и непогода прогнозируются в Москве в пятницу, 14 января. Об этом горожан предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Как рассказал синоптик в интервью ТАСС, за 24 часа в Москве потеплеет сразу на 20 градусов. Таким образом, утром в пятницу температура составит -2 градуса, а днем начнется оттепель.
"В последующем температурный фон до конца недели будет выше нормы: 14 января – на 7–8 градусов, 15 января – аналогично, 16 января – на 4–5 градусов выше нормы", – рассказал метеоролог.
По его данным, потепление придет вместе с пониженным до аномальных значений давлением.
"Давление рухнет примерно на 30 миллиметров ртутного столба", – заявил Вильфанд.
В пятницу в городе также ожидается метель с порывами ветра до 18 метров в секунду. Кроме того, столицу накроет волна осадков в виде снега.
"В связи с этим прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. Погода будет не очень комфортной, конечно", – предупредил метеоролог.
Он добавил, что столице произойдет увеличение снежного покрова на 10–15 сантиметров.
Ранее синоптик предупредил об опасной погоде в ряде российских регионов в ближайшие дни.
В частности, с 13 по 15 января сложная погодная обстановка ожидается на юге страны. В Крыму и центральных регионах ночью температура будет опускаться ниже 10 градусов мороза.
Синоптики предупредили москвичей о "барическом днище" 14 января
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