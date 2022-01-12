Россиян предупредили о "карусели циклонов" после старого Нового года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В центральной части России на старый Новый год и Крещение ожидаются скачки температуры воздуха и атмосферного давления, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в разговоре с "Лентой.ру".
По его словам, 13 января утром ожидается -15...-20 градусов, а к полуночи воздух прогреется до 0. При этом атмосферное давление упадет с 750 до 720 миллиметров ртутного столба за 36 часов. С 14 до 16 января прогнозируется мягкая погода со слабым снегом, добавил синоптик.
"Дальше начнется карусель циклонов, которые будут проходить по траекториям с северо-запада на юго-восток, каждый следующий циклон будет проходить южнее предыдущего. Температура начнет понижаться, в крещенскую ночь она составит около -20 градусов", – сказал синоптик.
Ранее Шувалов заявил, что в ряд российских регионов придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Он уточнил, что в Москве в четверг утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов.
Тем временем главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова пообещала москвичам потепление на старый Новый год. По ее прогнозу, к вечеру 13 января температура повысится до -5...-7 градусов.
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
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