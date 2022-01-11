Синоптик пообещала москвичам потепление на старый Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На старый Новый год в Москву придет потепление, к вечеру 13 января температура повысится до -5...-7 градусов, рассказала главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Потепление, по словам синоптика, продолжится и 14 января. Ночью столбики термометров покажут -3...-8 градусов, а днем в столице потеплеет до -4...+1. При этом в центре Москвы возможна слабая оттепель, а всплеск температур внутри теплого циклона будет наблюдаться утром.

"Никаких аномалий на старый Новый год мы не ожидаем. То, что сейчас аномально, – количество снега. Его сейчас довольно много. Но рекордных значений к середине января не будет", – добавила Позднякова.

Предыдущий рекорд по количеству осадков был зафиксирован в 1986 году: тогда сугробы достигали 50 сантиметров. Сегодня, по ее словам, они не превышают 33 сантиметров. Однако местами все же возможны метели с порывами ветра до 12–14 метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в ряд российских регионов придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Он уточнил, что в Москве в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, но уже в пятницу, 14 января, в Москву придет потепление, отметки термометра покажут -6...0 градусов.

