В Росгидромете рассказали о резком похолодании и оттепели в Москве на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в столицу придет оттепель 14 и 15 января, но до этого ожидается похолодание.

Ранее ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 10 января в течение дня может выпасть 5–8 миллиметров осадков. За счет этого сугробы в городе, по прогнозу синоптика, вырастут до 35 сантиметров. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются в утренние и вечерние часы. Вместе с тем Тишковец предупредил об образовании снежных заносов на дорогах, а также об ухудшении видимости.

По словам Цыганкова, погода с 10 по 16 января не будет однообразной. В ночь на вторник, 11 января, по прогнозам специалиста, в столице ожидается -8...-10 градусов, столько же будет и днем. В ночь на среду – холоднее: от -14 до -16, днем термометры покажут до -10...-12 градусов, говорит Цыганков.

По словам метеоролога, среда станет самым холодным днем на этой неделе. Самая холодная ночь ожидается со среды на четверг, уточнил синоптик. "По прогнозам, будет -16…-21, ветер северный", – сказал он.

В четверг днем, 13 января, ожидается -5...-10 градусов, добавил специалист. Если в первой половине недели москвичей ждет минусовая температура, то в пятницу и субботу в столицу придет оттепель, прогнозирует синоптик.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Будет проходить теплый фронт, и в пятницу, 14 января, ожидается 0...-5 днем. В субботу будет самый теплый день: от -4 до +1. В воскресенье немножко похолоднее. Днем ожидается -1…-6, ночью – от -3 до -8 градусов.

В течение всей недели в столице прогнозируется облачная погода и снег, при этом большую часть времени он будет небольшим. Наиболее сильные осадки ожидаются 13–14 января, указал Цыганков. "Снег будет во все дни, но слабый, небольшой. Из-за прохождения атмосферного фронта в пятницу он будет посильнее", – заключил метеоролог.

Ранее директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин рассказал, что в 2022 году сохранится тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. По словам эксперта, возможны резкие перепады температуры и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие.

