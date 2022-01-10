Москвичей предупредили о метели и снежных заносах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Метель, гололед и снежные заносы на дорогах ожидаются в столице в ближайший час и до вечера понедельника, 10 января, сообщает департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы в телеграм-канале.

"10 января с 12:00 до 21:00 в Москве ожидаются сильный снег, местами метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица", – говорится в сообщении.

Жителям столицы посоветовали во время метели не ходить рядом с линиями электропередачи, вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.

Также в департаменте отметили, что в гололед следует подбирать нескользящую обувь на рельефной подошве. Автомобилистам напомнили о соблюдении скоростного режима.

Для вызова экстренных служб необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Ранее сообщалось, что в течение дня в Москве может выпасть 5–8 миллиметров осадков, благодаря чему сугробы могут вырасти до 35 сантиметров. По словам ведущего сотрудника центра "Фобос" Евгения Тишковца, за 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ уже выпало 4 миллиметра осадков, что равно 10% месячной нормы.

В комплексе городского хозяйства заявили, что специалисты в круглосуточном режиме очищают город от снега. Ранним утром они провели механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.

Цикл работ будет повторен в ближайшие несколько часов после снижения интенсивности трафика. Под особым контролем находится очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

