Синоптик предупредил о переменчивой погоде в столичном регионе на текущей неделе

Фото: Москва 24/Александр Авилов
На этой неделе жителей столичного региона ожидает очень переменчивая погода – будут морозы и оттепель, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Эта неделя с синоптической точки зрения будет очень необычная. 11 и 12 января будет вполне комфортная зимняя погода, но холодная, температура заметно понизится. В ночь на 11 число будет около минус 10 градусов, но и днем уже существенно не поднимется температура", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Особенно похолодание будет заметно в ночь на среду и четверг, подчеркнул синоптик. В Москве ожидается до минус 15 градусов, в Подмосковье – до минус 19 градусов. В четверг ночью столбики термометров могут опуститься до минус 21 градуса.
Днем 13 января начнется резкое потепление, а к пятнице, 14 января, в столичный регион придет оттепель, подчеркнул Вильфанд.
"Особенно повышение температуры будет заметно в пятницу, когда ночью прогнозируется от 5 до 10 градусов мороза, а днем температура начнет стремиться к 0 градусов. Мягкая погода будет трансформироваться в оттепель, которая продолжится и в субботу. Дневные температуры будут от минус 4 до плюс 1 градуса. Вот такие резкие перемены", – заключил синоптик.
В воскресенье, 9 января, прирост осадков в некоторых районах Москвы за несколько часов составил до двух сантиметров. Для уборки снега на проезжую часть вышли городские службы. Они также проведут противогололедную обработку тротуаров. Водителей призвали отнестись к проведению работ с пониманием и не препятствовать прохождению колонн спецтехники.
Сильный снегопад, гололедица и ветер порывами до 12 метров в секунду сохранятся в Москве до полудня понедельника, 10 января. Об этом ранее рассказали в МЧС. Погодное предупреждение также действует в Московской области.
Почти 2 см снега выпало в ряде районов Москвы за несколько часов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: