Синоптик предупредил о переменчивой погоде в столичном регионе на текущей неделе

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На этой неделе жителей столичного региона ожидает очень переменчивая погода – будут морозы и оттепель, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Эта неделя с синоптической точки зрения будет очень необычная. 11 и 12 января будет вполне комфортная зимняя погода, но холодная, температура заметно понизится. В ночь на 11 число будет около минус 10 градусов, но и днем уже существенно не поднимется температура", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Особенно похолодание будет заметно в ночь на среду и четверг, подчеркнул синоптик. В Москве ожидается до минус 15 градусов, в Подмосковье – до минус 19 градусов. В четверг ночью столбики термометров могут опуститься до минус 21 градуса.

Днем 13 января начнется резкое потепление, а к пятнице, 14 января, в столичный регион придет оттепель, подчеркнул Вильфанд.

"Особенно повышение температуры будет заметно в пятницу, когда ночью прогнозируется от 5 до 10 градусов мороза, а днем температура начнет стремиться к 0 градусов. Мягкая погода будет трансформироваться в оттепель, которая продолжится и в субботу. Дневные температуры будут от минус 4 до плюс 1 градуса. Вот такие резкие перемены", – заключил синоптик.

В воскресенье, 9 января, прирост осадков в некоторых районах Москвы за несколько часов составил до двух сантиметров. Для уборки снега на проезжую часть вышли городские службы. Они также проведут противогололедную обработку тротуаров. Водителей призвали отнестись к проведению работ с пониманием и не препятствовать прохождению колонн спецтехники.

Сильный снегопад, гололедица и ветер порывами до 12 метров в секунду сохранятся в Москве до полудня понедельника, 10 января. Об этом ранее рассказали в МЧС. Погодное предупреждение также действует в Московской области.