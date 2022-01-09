Около 2 см снега выпало за несколько часов в некоторых районах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Прирост снега в некоторых районах Москвы за несколько часов составил до двух сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Для уборки снега на проезжую часть вышли городские службы. Они также проведут противогололедную обработку тротуаров. Водителей призвали отнестись к проведению работ с пониманием и не препятствовать прохождению колонн спецтехники.

В МЧС ранее сообщили, что сильный снегопад, гололедица и ветер порывами до 12 метров в секунду будут сохраняться в Москве с вечера воскресенья до полудня понедельника, 10 января. Погодное предупреждение также действует в Московской области с 18:00 9 января до 12:00 10 января.

Водителей попросили быть осторожнее на дорогах и соблюдать правила движения. Кроме того, жителям столичного региона рекомендуется избегать деревьев и шатких конструкций. При пеших прогулках следует пользоваться нескользящей обувью.

