Москвичей предупредили о сильных снегопадах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Новогодние каникулы в Москве завершатся сильными снегопадами, в воскресенье и понедельник в городе выпадет до 30% месячной нормы осадков, рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что 9 января погода резко ухудшится в связи с приближением активного атмосферного фронта, который спровоцирует образование густых снеговых туч. Они сформируются из-за столкновения теплого и влажного средиземноморского воздуха с континентальным холодом, из-за чего к середине дня большую часть Центральной России охватят снегопады.
"В Москве снежное ненастье ожидается во второй половине дня, ближе к вечеру. Небольшой снег начнется после полудня, скорее всего, с 15 часов, но самые сильные и непрерывные снегопады пройдут в период с 18 часов 9 января до шести часов 10 января, когда видимость время от времени будет ухудшаться до одного-трех километров", – заявил Тишковец.
По его словам, городские коммунальные службы будут испытывать особую нагрузку в этот период. Синоптик предупредил, что непогода может вызвать сложную обстановку на дорогах, а также привести к сбоям в авиасообщении.
Тишковец уточнил, что всего 9–10 января в столице может выпасть от 8 до 13 миллиметров осадков, что составляет от 25% до 30% месячной нормы. Этот показатель близок к суточному рекорду 1960 года, когда в Москве выпало 10,2 миллиметра осадков.
Ранее сообщалось, что в воскресенье и в понедельник в Москве ожидается 5–7 градусов мороза. Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Во вторник, 11 января, в городе похолодает до минус 7–12 градусов, однако ветер ослабнет до 8 метров в секунду.
В Москве ожидаются 20-градусные морозы
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