Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 8 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 8 января, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 5–7 градусов, в Подмосковье – минус 5–10 градусов. Ветер ожидается юго-западного направления – 3–8 метров в секунду.

"Атмосферное давление вырастет на 10–13 единиц и к середине дня достигнет отметки 753 миллиметра ртутного столба", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такие быстрые перепады давления неблагоприятно влияют на здоровье метеочувствительных людей и могут стать причиной недомогания.

В воскресенье и в понедельник в Москве ожидается 5–7 градусов мороза. Ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Во вторник, 11 января, в городе похолодает до минус 7–12 градусов, однако ветер ослабнет до 8 метров в секунду.

Накануне в столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Предупреждение действует до 12:00 субботы, 8 января.