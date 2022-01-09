Городские службы Москвы готовы к сильному снегопаду

Фото: ГБУ "Автомобильные дороги" города Москвы

В некоторых районах Москвы начался сильный снегопад с метелью. К непогоде готовы коммунальные службы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Сформированы колонны спецтехники для проведения механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. К работам приступим в 22:00. В 4:00 10 января цикл работ повторим", – говорится в сообщении.

В связи с этим столичных автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и учитывать график выхода коммунальной техники на проезжую часть. Отмечается, что под особым контролем находятся пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, станции метро и МЦК, а также соцобъекты.

В МЧС ранее сообщили, что сильный снегопад, гололедица и ветер порывами до 12 метров в секунду будут сохраняться в Москве с вечера воскресенья до полудня понедельника, 10 января. Погодное предупреждение также действует в Московской области с 18:00 9 января до 12:00 10 января.

Водителей попросили быть осторожнее на дорогах и соблюдать правила движения. Кроме того, жителям столичного региона рекомендуется избегать деревьев и шатких конструкций. При пеших прогулках следует пользоваться нескользящей обувью.

