Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад начался в Москве вечером воскресенья, 9 января. По информации ТАСС, осадки уже отмечаются на востоке и северо-востоке мегаполиса, а также на северо-западе в районе Сходни и Зеленограда.

Осадки отмечаются и в центре столицы, в районе Тверской улицы.

В МЧС ранее сообщили, что сильный снегопад, гололедица и ветер порывами до 12 метров в секунду будут сохраняться в столичном регионе с вечера воскресенья до полудня понедельника, 10 января. Погодное предупреждение МЧС также действует в Московской области с 18:00 9 января до 12:00 10 января.

Водителей попросили быть осторожнее на дорогах и соблюдать правила движения. Кроме того, жителям столичного региона рекомендуется избегать деревьев и шатких конструкций. При пеших прогулках следует пользоваться нескользящей обувью.