Синоптик рассказал, в каких регионах РФ ожидается холодный старый Новый год

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, в каких российских регионах старый Новый год будет аномально холодным. Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, холодная погода в ночь с 13 на 14 января прогнозируется на юге Западной Сибири – в Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Красноярске. Температура воздуха в этих регионах окажется ниже нормальной на 4–6 градусов.

"То есть ночью будет -26…-30 градусов", – заявил Вильфанд.

Метеоролог продолжил, что уже 15 января в указанных регионах температура возрастет на 15 градусов. Таким образом, температурная аномалия составит 12–15 градусов.

Вильфанд добавил, что в остальных регионах страны в канун старого Нового года прогнозируется температура выше нормы.

Ранее главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова пообещала москвичам потепление на старый Новый год. По ее прогнозу, к вечеру 13 января температура повысится до -5...-7 градусов.