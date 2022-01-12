Жителей Европейской России предупредили о скачках температуры и давления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Скачки температуры и давления прогнозируются в центре и на севере европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
По словам синоптика, в четверг, 13 января, в центр Европейской России придет мощнейший циклон. При этом в ночь на пятницу он приблизится к Москве, что повлечет резкое понижение атмосферного давления.
"До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25–30 миллиметров", – сообщил Вильфанд.
В конце рабочей недели в регионе потеплеет сразу на 20 градусов. Так, в пятницу в европейской части страны ожидается температура около нуля градусов.
Изменение давления и температуры затронет северо-запад, столичный регион, Черноземье, Ростовскую область, Краснодарский край и Крым. При этом самое сильное потепление прогнозируется в центре и на севере Европейской России.
Как пояснил Вильфанд, в данный момент над умеренными широтами Евразии находится антициклон. По этой причине в центре Европейской России наблюдаются высокое давление и низкая температура.
"Ночью уже будет до -20 градусов, а днем до -10 градусов, местами до -15 градусов. В ночь на четверг будет -20 градусов, по области – до -25 градусов. Облачно с прояснениями, а ночью звезды будет видно, поэтому выхолаживание", – спрогнозировал синоптик.
Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в ряд российских регионов придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры.
Он уточнил, что в Москве в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, но уже 14 января ожидается -6...0 градусов.
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