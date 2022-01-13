Синоптик предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Опасная погода прогнозируется в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Как сообщил синоптик, с 13 по 15 января сложная погодная обстановка ожидается на юге страны. В частности, в Крыму и центральных регионах ночью температура будет опускаться ниже 10 градусов мороза.
"В Краснодарском крае будет и снег, и мокрый снег, и дождь, причем осадки будут очень сильными в ряде районов. Также будет ветер до 20–22 метров в секунду", – сказал метеоролог.
Специалист продолжил, что в четверг и пятницу, 13 и 14 января, в республиках Северного Кавказа может быть опасно из-за лавин. Кроме того, приближение циклона принесет непогоду в ряд регионов Северо-Западного федерального округа.
"В Мурманской области прогнозируется ветер до 28 метров в секунду, в Ленинградской области – сильный снег, в Карелии – сильные осадки в виде снега, метель, в Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской области – аналогичная ситуация", – рассказал Вильфанд.
Эксперт пообещал, что в конце рабочей недели непогода дойдет и до регионов Центрального федерального округа.
"14 января в Московской, Ивановской областях будет сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица", – предупредил синоптик.
Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 11:00 13 января.
До этого метеоролог Александр Шувалов заявлял, что в ряд российских регионов придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры.
Он уточнил, что в Москве в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, но уже 14 января ожидается -6...0 градусов.
Синоптики предупредили москвичей о "барическом днище" 14 января
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