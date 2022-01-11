Москвичей предупредили о гололедице

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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – до 11:00 13 января. Гололедица", – говорится в сообщении.

В Гидрометцентре отметили, что аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в ряд российских регионов придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры.

Он уточнил, что в Москве в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, но уже 14 января ожидается -6...0 градусов.

