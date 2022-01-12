Синоптик предупредила о снежном начале следующей недели в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В понедельник, 17 января, в столичный регион придет новый циклон, начало новой недели ознаменуется обильными снегопадами, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"У нас будет сыпать значимый снег, который увеличит высоту снежного покрова", – цитирует ее РИА Новости.

По словам синоптика, циклоны в столичном регионе очень быстро сменяют друг друга.

"Мы не успеем оправиться от одного циклона, как придет следующий", – заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре и на севере европейской части России прогнозируются скачки температуры и давления.

По словам синоптика, в четверг, 13 января, в центр Европейской России придет мощнейший циклон. При этом в ночь на пятницу он приблизится к Москве, что повлечет резкое понижение атмосферного давления.