Синоптик предупредила о снежном начале следующей недели в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В понедельник, 17 января, в столичный регион придет новый циклон, начало новой недели ознаменуется обильными снегопадами, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас будет сыпать значимый снег, который увеличит высоту снежного покрова", – цитирует ее РИА Новости.
По словам синоптика, циклоны в столичном регионе очень быстро сменяют друг друга.
"Мы не успеем оправиться от одного циклона, как придет следующий", – заключила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре и на севере европейской части России прогнозируются скачки температуры и давления.
По словам синоптика, в четверг, 13 января, в центр Европейской России придет мощнейший циклон. При этом в ночь на пятницу он приблизится к Москве, что повлечет резкое понижение атмосферного давления.
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: