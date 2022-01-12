Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег прогнозируются в Москве в среду, 12 января. Такая информация приводится на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики сообщили, что в городе ожидается гололедица.

Температура воздуха в столице днем составит до 12 градусов мороза. В ночь на четверг может похолодать до -19 градусов.

Помимо прочего, в Москве ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду. Показатель давления зафиксируется на отметке 756 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем в среду ожидается до -15 градусов. В ночь на четверг произойдет похолодание до 20 градусов мороза.

Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 11:00 13 января.

До этого метеоролог Александр Шувалов заявлял, что в ряд российских регионов придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры.

Он уточнил, что в Москве в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, но уже 14 января ожидается -6...0 градусов.