Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Облачная с прояснениями погода и небольшой снег прогнозируются в Москве в среду, 12 января. Такая информация приводится на сайте Гидрометцентра РФ.
Синоптики сообщили, что в городе ожидается гололедица.
Температура воздуха в столице днем составит до 12 градусов мороза. В ночь на четверг может похолодать до -19 градусов.
Помимо прочего, в Москве ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду. Показатель давления зафиксируется на отметке 756 миллиметров ртутного столба.
В Московской области днем в среду ожидается до -15 градусов. В ночь на четверг произойдет похолодание до 20 градусов мороза.
Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 11:00 13 января.
До этого метеоролог Александр Шувалов заявлял, что в ряд российских регионов придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры.
Он уточнил, что в Москве в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, но уже 14 января ожидается -6...0 градусов.
Москвичей предупредили о гололедице
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