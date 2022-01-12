Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Потепление и снег придут в Москву 14 января. Об этом "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, в ночь на пятницу ожидается до -6 градусов, а к утру температура поднимется до 0 градусов. Днем столбики термометров окажутся на уровне +2 градусов.
При этом в столице будет идти сильный снег, который днем станет мокрым. Ветер усилится до 18 метров в секунду, что приведет к метели. В пятницу на дорогах образуются заносы.
Кроме того, атмосферное давление понизится до 725 миллиметров ртутного столба. Однако в выходные температурный фон окажется на 3–4 градуса выше климатической нормы.
"В субботу, 15 января, давление еще низкое, температура от 0 до -5 градусов и днем, и ночью. В воскресенье ночные температуры в диапазоне -5…-9 градусов, днем – небольшие отрицательные температуры", – сказал Вильфанд.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в понедельник, 17 января, в столичный регион придет новый циклон, начало недели ознаменуется обильными снегопадами.
Москвичам рассказали об аномально низком давлении на неделе
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