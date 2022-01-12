Синоптики предупредили москвичей о гололедице до четверга

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать до 23:00 четверга, 13 января.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что в ряд российских регионов придет "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Он уточнил, что в Москве в четверг, 13 января, утром и ночью температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов.

Тем временем главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова пообещала москвичам потепление на старый Новый год. По ее прогнозу, к вечеру 13 января температура повысится до -5...-7 градусов.

