Циклон "Эльза" обрушит атмосферное давление в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Североатлантический циклон "Эльза", пришедший в Москву 13 января, обрушит атмосферное давление, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что давление опустится на 15 единиц и к концу дня достигнет 730 миллиметров ртутного столба.

"Это негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей. Нужно понимать, что изменение суточное в 4 миллиметра уже ощущают метеозависимые, а здоровые люди ощущают, когда меняется 7 миллиметров и более. 15 единиц – это очень серьезные колебания атмосферного давления", – цитирует синоптика ТАСС.

Тишковец призвал людей, у кого есть проблемы со здоровьем, быть очень аккуратными.

Он также рассказал о прогнозируемой 13 января пасмурной погоде с метелями и резким понижением атмосферного давления. Из-за влияния и прохождения теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном "Эльза", с 14–15 часов пойдет снег, а снежный покров увеличится на 2–3 сантиметра.

Ветер юго-западный усилится до 5–10 метров в секунду. Во второй половине дня ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Видимость на дорогах ухудшится. Температура начнет медленно повышаться, но останется низкой. В столице ожидается 10–12 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала 2022 года. В 06:00 на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали -19 градусов, а в Тушине – -20,6 градуса.

Аномальное потепление и непогода прогнозируются в Москве 14 января. За 24 часа в Москве потеплеет сразу на 20 градусов. Таким образом, температура составит -2 градуса, а днем начнется оттепель.

Потепление придет вместе с пониженным до аномальных значений давлением. Оно рухнет примерно на 30 миллиметров ртутного столба.