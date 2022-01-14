Метель и снежные заносы ожидаются в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Циклон "Эльза" принес в Москву резкое потепление. Прогноз погоды на предстоящий день опубликован на портале Гидрометцентра РФ.

Мокрый снегопад и гололедица

Мокрый снег, метель и снежные заносы прогнозируются в столичном регионе в пятницу, 14 января. Согласно прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет варьироваться от -1 до +1 градуса. При этом в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -3 градусов.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы северо-западного ветра в некоторых районах будут увеличиваться до 18 метров в секунду.

"Барическое днище"

По словам синоптика Евгения Тишковца, циклон "Эльза" обрушит фон атмосферного давления в столичном регионе ниже "барического плинтуса". К 14:00 показания барометров понизятся до небывалых для 14 января значений – 716 миллиметров ртутного столба.

Ожидается, что установившийся показатель войдет в пятерку рекордсменов для всего января, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Работа городских служб

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Согласно прогнозам синоптиков, снег продлится до 21:00 пятницы, его прирост может составить до 10 сантиметров. В связи с этим специалисты находятся на круглосуточном дежурстве.

Коммунальная техника проводит сплошное механизированное подметание проезжей части дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.

Особое внимание городские службы уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы.

В уборке снега задействуют необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, а также средств малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупредила москвичей о тяжелой климатической пятнице. По словам специалиста, Москва в этот день попадет в ложбину глубокого циклона.

К выходным погода претерпит изменения. Циклон перейдет на юго-восток.

По мнению специалистов, в столице установится облачная погода, временами пройдут осадки. Порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду, а температура воздуха в течение дня будет около -5...-7 градусов.