Москвичей предупредили о гололедице и ветре

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Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололеда и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Желтый – погода потенциально опасна", – отмечается в сообщении.

Предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 07:00 субботы, 15 января. А о ветре с порывами до 18 метров секунду в столице – до 21:00 пятницы, 14 января, а в Подмосковье – с 09:00 13 января до 21:00 14 января.

Жителей Москвы и области предупредили, что также ожидается сильный снег. Возможны и снежные заносы на дорогах с 07:00 до 21:00 14 января.

До этого предупреждение о гололедице действовало до 23:00 13 января, а предупреждение о ветре – до 21:00.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что североатлантический циклон "Эльза", пришедший в Москву 13 января, обрушит атмосферное давление. Он уточнил, что давление опустится на 15 единиц и к концу дня достигнет 730 миллиметров ртутного столба.

