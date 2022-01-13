Синоптики спрогнозировали ослабление морозов в Москве к выходным

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Очередной североатлантический циклон принесет в Центральный район тепло, осадки и сильный ветер, сообщает портал "Метеоновости".
В пятницу, 14 января, в Москве резко упадет атмосферное давление – может быть поставлен рекорд минимального давления для этого дня. В течение суток будет идти небольшой снег, переходящий в мокрый.
Москвичей предупредили, что на крышах зданий станут расти сосульки, а на дорогах будет скользко. В ночное время температуре воздуха установится на отметке -5...-7 градусов, в Подмосковье – -3...-8 градусов, днем в городе ожидается около нуля, по области – от -4 до +1 градуса. Ветер может усилиться до 12–17 метров в секунду.
В субботу, 15 января, погода претерпит изменения. Циклон перейдет на юго-восток. Так же как и в пятницу, будет облачная погода, временами пройдут осадки. Порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду, а температура воздуха в течение дня будет около -5...-7 градусов, по области – -4...-9 градусов. Из-за достаточно сильного ветра мороз будет ощущаться сильнее.
В конце недели станет пасмурно. Местами пройдет несильный снег, ветер окажется слабее, около 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в ночное и дневное время будет -5...-7 градусов, по области – -4...-9 градусов.
Ранее синоптик предупредила москвичей о тяжелой климатической пятнице. По словам специалиста, Москва в этот день попадет в ложбину глубокого циклона. В четверг вечером начнется снегопад, который усилится на следующий день. Ожидается, что в городе выпадет от трех до пяти миллиметров осадков.
В столичный регион пришел циклон "Эльза"
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