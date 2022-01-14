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Москва 24

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Общество

09:12

Гололедица и снежные заносы сохранятся в Москве до конца недели

общество погода

Фото: Москва 24

Гололедица и снежные заносы сохранятся в Москве до конца недели. В городе продлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение о гололедице для жителей Москвы и Подмосковья будет действовать до 01:00 воскресенья, 16 января. Действие предупреждения о метели и порывистом ветре до 18 метров в секунду продлили до 17:00 субботы, 15 января.

Ранее предупреждение о гололедице в столичном регионе было объявлено до 07:00 субботы, 15 января, а о ветре – до 21:00 пятницы, 14 января.

Также в столичном регионе продолжает действовать предупреждение о сильном снеге и заносах на дорогах. Оно объявлено до 21:00 14 января.

По словам ведущего синоптика центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 14 января циклон "Эльза" обрушит в столичном регионе фон атмосферного давления ниже "барического плинтуса".

Он отметил, что ожидаемый результат – 716 миллиметров ртутного столба – войдет в пятерку рекордсменов для всего января.

"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 14 января

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