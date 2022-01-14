Фото: Москва 24
Гололедица и снежные заносы сохранятся в Москве до конца недели. В городе продлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Предупреждение о гололедице для жителей Москвы и Подмосковья будет действовать до 01:00 воскресенья, 16 января. Действие предупреждения о метели и порывистом ветре до 18 метров в секунду продлили до 17:00 субботы, 15 января.
Ранее предупреждение о гололедице в столичном регионе было объявлено до 07:00 субботы, 15 января, а о ветре – до 21:00 пятницы, 14 января.
Также в столичном регионе продолжает действовать предупреждение о сильном снеге и заносах на дорогах. Оно объявлено до 21:00 14 января.
По словам ведущего синоптика центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 14 января циклон "Эльза" обрушит в столичном регионе фон атмосферного давления ниже "барического плинтуса".
Он отметил, что ожидаемый результат – 716 миллиметров ртутного столба – войдет в пятерку рекордсменов для всего января.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 14 января
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