Ряд улиц в ТиНАО и ЮЗАО перекроют из-за крещенских мероприятий

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С 18:00 18 января до 06:00 19 января будет перекрыт ряд улиц в ТиНАО и ЮЗАО Москвы. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднику Крещения, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В частности, для проезда будут недоступны Санаторная и Тютчевская аллеи, въезды с улицы Торговой на Проектируемый проезд № 6718 и с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу. Кроме того, для движения будет закрыт Мещерский проспект – от Воскресенской улицы до Прудовой, а также от улицы Палисадной до 1-го Дачно-Мещерского проезда.

"Пожалуйста, планируйте свои поездки заранее, учитывая перекрытия улиц", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 10 января на некоторых улицах Москвы ограничили движение транспорта. До 23 апреля ограничения будут действовать в Лефортове. Это связано со строительными работами в метро. В Мещанском районе проехать нельзя на девяти участках между станциями метро "Проспект Мира" и "Сухаревская".

