Ряд улиц в ТиНАО и ЮЗАО перекроют из-за крещенских мероприятий

15:17
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
С 18:00 18 января до 06:00 19 января будет перекрыт ряд улиц в ТиНАО и ЮЗАО Москвы. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных празднику Крещения, сообщили в пресс-службе Дептранса.
В частности, для проезда будут недоступны Санаторная и Тютчевская аллеи, въезды с улицы Торговой на Проектируемый проезд № 6718 и с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу. Кроме того, для движения будет закрыт Мещерский проспект – от Воскресенской улицы до Прудовой, а также от улицы Палисадной до 1-го Дачно-Мещерского проезда.
"Пожалуйста, планируйте свои поездки заранее, учитывая перекрытия улиц", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 10 января на некоторых улицах Москвы ограничили движение транспорта. До 23 апреля ограничения будут действовать в Лефортове. Это связано со строительными работами в метро. В Мещанском районе проехать нельзя на девяти участках между станциями метро "Проспект Мира" и "Сухаревская".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: