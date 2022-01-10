Движение транспорта ограничили на нескольких улицах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 10 января на некоторых улицах Москвы ограничили движение транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

До 23 апреля ограничения будут действовать в Лефортове. Это связано со строительными работами в метро. Рабочие будут поэтапно перекрывать движение по одной полосе на двух отрезках недалеко от станции метро "Авиамоторная" – от Авиамоторной улицы, дома 12, до шоссе Энтузиастов, дома 5/16, и от Авиамоторной улицы, дома 6, строения 4, до Энергетической улицы, дома 13.

В Мещанском районе проехать нельзя на девяти участках между станциями метро "Проспект Мира" и "Сухаревская". На отрезках проспекта Мира, улиц Дурова и Гиляровского, Астраханского и Большого Балканского переулка ограничения ввели из-за реконструкции инженерных сетей.

В Зеленограде ограничения будут поэтапно вводить на девяти участках проезда № 4801. Они будут действовать в общей сложности до 15 июля в связи с реконструкцией инженерных сетей рядом с Ленинградским шоссе.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Русаковской эстакады ограничили в связи с проведением строительных работ. Ограничение будет действовать круглосуточно до 15 марта 2022 года.